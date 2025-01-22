مشاهير العرب - تفاصيل حفل أحمد سعد وفرقة ميامي في مهرجان الكويت (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل حفل أحمد سعد وفرقة ميامي في مهرجان الكويت (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يقدم أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يقدم أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد جمعة يكشف عن موعد ومكان عرض مسرحية «بني آدم» | صورة - أخبار كلمتك

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الاتحاد يسعى لتطوير قوة دفاعية مستقلة بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الاتحاد يسعى لتطوير قوة دفاعية مستقلة بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

ماكرون ينادي بضرورة حماية أوروبا مع عودة ترامب - أخبار كلمتك

ماكرون ينادي بضرورة حماية أوروبا مع عودة ترامب - أخبار كلمتك

مطالبة بانتظام صرف المرتبات وهذه الأمور الآخر (وثيقة) - أخبار كلمتك

مطالبة بانتظام صرف المرتبات وهذه الأمور الآخر (وثيقة) - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يلتقي رئيس «rehlko العالمية» لبحث الموضوعات الفنية بالمشروعات - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يلتقي رئيس «rehlko العالمية» لبحث الموضوعات الفنية بالمشروعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستأنف تصوير مسلسل "عايشة الدور" بعد توقفه - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستأنف تصوير مسلسل "عايشة الدور" بعد توقفه - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الاتحاد يسعى لتطوير قوة دفاعية مستقلة بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:50 مساءً - قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد على خطة ومنهج سياسي خاص به لخدمة مصالح بلاده، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تحرك استراتيجي مشابه للحفاظ على دوله الأعضاء وبناء هويته السياسية الخاصة.

 

قوة دفاعية أوروبية مستقلة

وأضاف العيادي، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى تطوير قوة دفاعية مستقلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو متى سيتم تنفيذ هذه المنظومة الدفاعية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا تقتصر على الدول الأوروبية فقط، بل تؤثر على العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه تحديات اقتصادية وديونًا خارجية ضخمة.

 

امكانيات الاتحاد الأوروبي

وتابع العيادي: "الاتحاد الأوروبي يمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للاستثمار في بناء قوة دفاعية، حيث توجد نقاشات جارية حول ذلك، ولكن هذه المناقشات غالبًا ما تتأجل، مما يؤثر سلبًا على مستقبل الاتحاد الأوروبي سياسيًا وعسكريًا".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق