مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:20 مساءً - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس التعاقد مع صفقات موسم 2014/2015، مشددًا على أن هذا الموسم كان استثنائيًّا.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قمت بتغيير القوام الأساسي لفريق الزمالك موسم 2014/2015 والتعاقد مع أكثر من 15 صفقة وتوجنا بالدوري والكأس مع فيريرا".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للاعبنا محمد السيد في رحلة احترافه في إنجلترا، بالطبع نحتاج إلى خدمات اللاعب ولكن مجلس الإدارة لن يقف في طريق اللاعب ورحلة احترافه ومن المنتظر أن يحصل على التأشيرة ثم يسافر وسنحسم مصيره من عرض نوتنجهام فورست".

الزمالك يحتفي بفوزه التاريخي على الأهلي 6-0

وعلى صعيد متصل احتفل نادي الزمالك بفوزه التاريخي على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما عام 1942 في بطولة دوري القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيس بوك صورة، وعلقت: “الحقائق التاريخية ثابتة، في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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