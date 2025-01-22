جيش الاحتلال الإسرائيلي: نحتاج إلى تجنيد 10 آلاف عنصر جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:50 صباحاً - قال رئيس شعبة القوة البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك حاجة إلى تجنيد 10 آلاف عنصر جديد، في ظل استمرار أزمة تجنيد الحريديم.

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن إعفاء الحريديم



وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي، قوله "المبادئ التي قدمها وزير جيش الاحتلال تهدف إلى منح إعفاء لطلاب المدارس الدينية دون تلبية احتياجات الجيش".

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وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الامتيازات الممنوحة للحريديم لا تُمنح للجمهور العام وهناك حاجة لقانون تجنيد عادل".

الحريديم يرفضون التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتعتبر أزمة تجنيد الحريديم من أخطر الأزمات الداخلية التي تهدد حكومة نتنياهو، خاصة في ظل النقص الكبير الذي يعاني منه جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب التي شنها على غزة ولبنان.

ورفض الحريديم الاستجابة لمطالب نتنياهو وحكومته بالانضمام للجيش وخرجوا في مظاهرات كبيرة ضد نتنياهو وحكومته.

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