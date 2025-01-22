مشاهير العرب - غدًا.. وزارة الثقافة تناقش «القوة الناعمة وبناء الإنسان» بملتقى الهناجر الثقافي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:49 مساءً - تنظم وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان «القوة الناعمة وبناء الإنسان»، في السابعة من مساء غد الخميس، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث في الملتقى الدكتورة سلوى ثابت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، الدكتورة هدي زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، الشاعر صلاح محمد علي، شيخ الشعراء، الشاعر أحمد جاد عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة حماية اللغة بالاتحاد.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية لكبار نجوم الطرب في مصر، يشدو بها المطرب محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية.