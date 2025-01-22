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الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

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الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

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الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:08 مساءً - أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء،  أن الاتحاد الأوروبي صرف 134 مليار يورو لأوكرانيا، منها 50 مليارا على شكل مساعدات عسكرية.

الاتحاد الأوروبي أنفق 134 مليار يورو على أوكرانيا
 

وقالت كايا كالاس: "لقد قدمنا لأوكرانيا ما مجموعه 134 مليار يورو، بما في ذلك 50 مليار يورو للأسلحة. وبحلول نهاية هذا الشهر، سيصل عدد الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبهم من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 75 ألفا".

ترامب يهدد بوتين حال عدم الحوار بشأن حرب أوكرانيا

وأضافت كالاس،  أنه بمساعدة الاتحاد الأوروبي ستتمكن أوكرانيا من "تحقيق النصر" في النزاع.

مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تدعو لزيادة الأنفاق العسكري

وأكدت كالاس استعداد بروكسل لدعم كييف بمعزل عن الولايات المتحدة، وقالت: "سنفعل ذلك مع شركائنا أو بمفردنا".

كما دعت  الاتحاد الأوروبي إلى أن الإصغاء إلى طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنفاق المزيد على الدفاع، حيث وجهت تحذيرا صارخا بشأن التهديد الذي تشكله روسيا.

وتابعت: "الرئيس ترامب محق في القول إننا لا ننفق بما يكفي. حان الوقت للاستثمار"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تظل أقوى حليف لأوروبا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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