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إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

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إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:08 مساءً - أعلن مجلس استيطاني إسرائيلي إطلاق اسم "ترامب 1" على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس مع بدء بنائها.

إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

فرض عقوبات معينة 

واشار الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض الي أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024، الذي سمح بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وكان السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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