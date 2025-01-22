مشاهير العرب - أنغام عن شيرين عبد الوهاب: كنت بعتبرها أختي الصغيرة ودلوقتي أنا معرفهاش (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:01 مساءً - تحدثت الفنانة أنغام، عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الأونة الأخيرة، مشيرة أنها كانت تعتبرها أختها الصغيرة.

وقالت الفنانة أنغام، خلال تصريحاتها في برنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة أون: إحنا كنا في حتة وبقينا في حتة، كنا بناكل عيش وملح مع بعض وأصحاب وبعتبرها أختي الصغيرة، وبقينا في حتة تانية أنا معرفهاش، ومعرفش مين اللي ودانا الحتة دي».

وتابعت أنغام: «كل اللي أقدر أقوله إني بتمنى لها أيام أحسن ومستقبل أحلى، وصحة وتستمتع ببلدها، وربنا يعينها على كل حاجة بتعدي بيها».

وتابعت: «ربنا يكرمها في اللي جاي ويساعدها ويهديها، وأتمنى كلامي يروح في المكان اللي أنا أقصده، ويتفهم زي ما هو».

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، هو ألبومها الأخير «تيجي نسيب»، الذي تضمن 12 أغنية وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي مثل أمير طعيمة، نادر عبد الله، إيهاب عبد الواحد، حسن الشافعي، وغيرهم.

واحتوى الألبوم على العديد من الأغاني التي نالت إشادة كبيرة، أبرزها "بنعمل حاجات" من ألحان عزيز الشافعي، و"هقولك إيه" التي كتبها أمير طعيمة، بالإضافة إلى أغاني أخرى لاقت إعجاب الجمهور.

من بين أبرز الأعمال التي كانت محط اهتمام النقاد والجمهور، جاءت أغنية "بقالك قلب"، التي لحنها الراحل رياض الهمشري، والتي تعتبر من الأعمال المميزة التي أُعيدت للحياة بفضل أنغام، ومنحها ذلك تكريماً خاصاً.