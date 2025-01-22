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البترول تنظم ورشة عمل بعنوان خفض الكربون والحد من انخفاض الميثان - أخبار كلمتك

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البترول تنظم ورشة عمل بعنوان خفض الكربون والحد من انخفاض الميثان - أخبار كلمتك

البترول تنظم ورشة عمل بعنوان خفض الكربون والحد من انخفاض الميثان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:58 مساءً - افتتح الجيولوجي علاء البطل وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة فاعليات ورشة عمل "خفض الكربون والحد من انبعاثات الميثان في قطاع البترول" بالتعاون مع شركة إس إل بي (شلمبرجير)، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي شركاء الوزارة من شركات الطاقة العالمية ومسؤولي مجالات السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة بشركات قطاع البترول.

وخلال كلمته الافتتاحية لفعالية الورشة، اكد الجيولوجي علاء البطل على ان التعاون بين الوزارة وشركة شلمبرجير لتنظيم الورشة تعكس الالتزام المشترك لتعزيز أطر الاستدامة في صناعة البترول، لافتًا إلى أن الحد من انبعاثات الميثان ليست فقط ذات أولوية بيئية بل اقتصادية أيضا، وأشار إلى أن خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات يعد من المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، موضحًا ان القطاع يواصل العمل على تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات والاساليب المبتكرة والحلول الرقمية الحديثة في هذا المجال.

وخلال ورشة العمل، استعرض ممثلي شركة شلمبرجير التقنيات الحديثة في مجالات القياس والحد من انبعاثات الميثان، بالإضافة الى منصة الشركة الرقمية التي تعمل على دمج بيانات الانبعاثات من مصادر متعددة وتساهم في تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات.

وفي ختام ورشة العمل وفي ضوء أهم ما تم استعراضه، تم التوافق على استمرار التعاون المشترك نحو تطبيق التوصيات واختيار افضل المناطق وإعداد خطة عمل للبدء مباشرة في تنفيذ الحلول والمشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لخفض الانبعاثات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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