البترول تنظم ورشة عمل بعنوان خفض الكربون والحد من انخفاض الميثان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:58 مساءً - افتتح الجيولوجي علاء البطل وكيل اول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة فاعليات ورشة عمل "خفض الكربون والحد من انبعاثات الميثان في قطاع البترول" بالتعاون مع شركة إس إل بي (شلمبرجير)، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي شركاء الوزارة من شركات الطاقة العالمية ومسؤولي مجالات السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة بشركات قطاع البترول.

وخلال كلمته الافتتاحية لفعالية الورشة، اكد الجيولوجي علاء البطل على ان التعاون بين الوزارة وشركة شلمبرجير لتنظيم الورشة تعكس الالتزام المشترك لتعزيز أطر الاستدامة في صناعة البترول، لافتًا إلى أن الحد من انبعاثات الميثان ليست فقط ذات أولوية بيئية بل اقتصادية أيضا، وأشار إلى أن خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات يعد من المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، موضحًا ان القطاع يواصل العمل على تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات والاساليب المبتكرة والحلول الرقمية الحديثة في هذا المجال.

وخلال ورشة العمل، استعرض ممثلي شركة شلمبرجير التقنيات الحديثة في مجالات القياس والحد من انبعاثات الميثان، بالإضافة الى منصة الشركة الرقمية التي تعمل على دمج بيانات الانبعاثات من مصادر متعددة وتساهم في تحديد الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات.

وفي ختام ورشة العمل وفي ضوء أهم ما تم استعراضه، تم التوافق على استمرار التعاون المشترك نحو تطبيق التوصيات واختيار افضل المناطق وإعداد خطة عمل للبدء مباشرة في تنفيذ الحلول والمشروعات ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لخفض الانبعاثات.

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