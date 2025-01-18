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بعد تسريب العربي والإنجليزي.. التعليم تحدد عقوبة نشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

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بعد تسريب العربي والإنجليزي.. التعليم تحدد عقوبة نشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

بعد تسريب العربي والإنجليزي.. التعليم تحدد عقوبة نشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الترم الأول.

عقوبة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة الأشخاص القائمين على تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية والأشخاص المساعدين في ذلك، تزامنًا مع تداول بعض أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في المواد المنعقد لهم صباح اليوم.

عقوبة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

عقوبة نشر وترويج امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التعليم، أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نص على أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة نشر وطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

عقوبة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

كما نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا في امتحانات الشهادة الإعدادية، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه بالعام الدراسي.

عقوبة حيازة الهواتف المحمولة داخل امتحانات الشهادة الإعدادية

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أن كل من حاز على أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو غيرها، أي كان نوعها من الوسائل المساعدة على الغش أو تسريب الامتحان، داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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