الفراخ البيضاء بكام؟.. .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:41 صباحاً - أسعار الدواجن والبيض.. شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا جديدًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2025، وفقًا لشعبة الدواجن.

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمحلات والأسواق إلى ما يقرب من الـ102 جنيها حسب المنطقة.

سعر الفراخ البيضاء

في بورصة الدواجن: 91 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 102 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

في بورصة الدواجن: 88 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 98 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات

في بورصة الدواجن: 79 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 85 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

في بورصة الدواجن: 125 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سعر البيض الأبيض في المزرعة: 151 جنيهًا للكرتونة.

للمستهلك: 170 جنيهًا للكرتونة.