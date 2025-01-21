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الفراخ البيضاء بكام؟.. .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الفراخ البيضاء بكام؟.. .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الفراخ البيضاء بكام؟.. .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:41 صباحاً - أسعار الدواجن والبيض.. شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا جديدًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 يناير 2025، وفقًا لشعبة الدواجن.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمحلات والأسواق إلى ما يقرب من الـ102 جنيها حسب المنطقة.

سعر الفراخ البيضاء

في بورصة الدواجن: 91 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 102 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

في بورصة الدواجن: 88 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 98 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات

في بورصة الدواجن: 79 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 85 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

في بورصة الدواجن: 125 جنيهًا للكيلو.

في المحال التجارية: 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سعر البيض الأبيض في المزرعة: 151 جنيهًا للكرتونة.

للمستهلك: 170 جنيهًا للكرتونة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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