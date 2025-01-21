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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:50 صباحاً - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي".


وتم نشر الوثيقة على موقع البيت الأبيض. وبحسب هذا الأمر يتعين على وزير الداخلية في البلاد اتخاذ جميع "الإجراءات اللازمة" خلال 30 يوما لإعادة التسمية.

وجاء في الوثيقة: "على الوزير لاحقًا تحديث المعلومات عبر نظم المعلومات الجغرافية ليعكس إعادة تسمية خليج المكسيك، وإزالة جميع الإشارات إلى خليج المكسيك من النظام المذكور وفقا للقوانين المعمول بها".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيأمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسيتم تغيير اسم دينالي أعلى جبل في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي".

وسبق ذلك ما قاله ترامب بأن هذه الخطوة "ستكون جزءا من سياسة إدارته الجديدة".

رئيسة المكسيك ترد على ترامب

وكانت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اقترحت العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”.

وأشارت إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".

 

وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلًا؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".

 

جاءت تصريحات شينباوم بعد إعلان ترامب نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من سياسة إدارته الجديدة.
وعلى الرغم من أنه لم يحدد موعدًا دقيقًا لهذا التغيير، فقد ذكر أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا.


وأشارت مارجوري تايلور جرين عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلى أنها قد أعدت مشروع قانون وستقدمه يوم الخميس المقبل.

من جانبه، أوضح مستشار شينباوم، خوسيه ألفونسو سواريز ديل ريا، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، أن اسم خليج المكسيك معترف به دوليًا منذ القرن الـ16، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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