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ترامب: سأوقع أمرا للإفراج عن معتقلي أحداث الكابيتول والشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل - أخبار كلمتك

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ترامب: سأوقع أمرا للإفراج عن معتقلي أحداث الكابيتول والشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل - أخبار كلمتك

ترامب: سأوقع أمرا للإفراج عن معتقلي أحداث الكابيتول والشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:50 صباحاً - تنصيب ترامب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًّا للإفراج عن المعتقلين في أحداث الكابيتول، وأن العمل بدأ الآن وعلينا أن نعيد الرهائن إلى بيوتهم، وأمريكا تدخل عصرًا ذهبيًّا.

وقال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره في "كابيتول وان ارين": إن  الشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل لتحقيق السلام.

 

ترامب يؤدي اليمين الدستورية

وأدى دونالد ترامب مساء أمس الإثنين، اليمين الدستورية في الكونجرس ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطاب بعد تنصيبه رسميًّا إن "العصر الذهبي لأمريكا بدأ الآن.. وسأضع الولايات المتحدة دائمًا أولا وستكون في أفضل حال".

وأوضح ترامب، أنه سيعلن أولا حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية، ولن يتم السماح بعد الآن بعمليات الدخول غير الشرعي للولايات المتحدة من الحدود الجنوبية.

وأضاف أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، وستصبح أمريكا دولة غنية مرة أخرى وستحافظ على تفوق صناعتها، مؤكدا أن "الحلم الأمريكي سيعود ويزدهر مرة أخرى وستدفق الأموال على خزانة الولايات المتحدة".

وفاز ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الماضي. وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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