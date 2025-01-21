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ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

ترامب يلغي عقوبات بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 صباحاً - ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها في البيت الأبيض، أن ترامب وقع على مرسوم إلغاء العقوبات اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب وصول دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض لمباشرة مهامه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية.


وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية، في أبريل الماضي، بأن "أمريكا فرضت عقوبات على ناشط يميني إسرائيلي وكيانين، لدورهم في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية".

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "وزارة الخارجية أدرجت، بن تسيون جوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة شارك أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين".

وأشارت الوزارة إلى أن "الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية، هي صندوق جبل الخليل وشلوم أسرايخ، اللذان أسسا حملات جمع للتبرعات، نيابة عن ينون ليفي، وديفيد حاي تشاسداي".

وكان سفير الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج قد أعلن أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

وأشار إلى أن "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نتنياهو البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة. المناقشات جارية، لكن لا يوجد موعد محدد بعد".

أعلنت الولايات المتحدة أواخر أغسطس 2024 فرض عقوبات جديدة على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين يتم تمويلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لكبح عنف المستوطنين المتفاقم.

وأثارت الإجراءات الجديدة رد فعل حادًّا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية" وأن القضية كانت قيد "مناقشة محددة" مع واشنطن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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