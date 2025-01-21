مدح واستعطاف، رسالة من الشرع لـ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا لأمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:45 صباحاً - ترامب رئيسا لأمريكا، أعلنت القيادة العامة في سوريا أن القائد أحمد الشرع أكد في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تطلعه إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال الشرع في بيان نشره حساب القيادة العامة السورية على تطبيق "تلجرام": "باسم القيادة والشعب في الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ج. ترامب بمناسبة تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. إن اختياره يمثل شهادة على الثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في قيادته".

وأضاف: "لقد جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، مع نزاع دمر وطننا وزعزع استقرار المنطقة. نحن واثقون بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وتابع البيان: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم. لدينا إيمان بأن هذه الإدارة ستفتح المجال للولايات المتحدة وسوريا لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا الشعبين".

ترامب يؤدي اليمين الدستورية

وأدى دونالد ترامب مساء أمس الاثنين، اليمين الدستورية في الكونجرس ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال ترامب في خطاب بعد تنصيبه رسميا إن "العصر الذهبي لأمريكا بدأ الآن.. وسأضع الولايات المتحدة دائما أولا وستكون في أفضل حال".

وقال ترامب، إنه سيعلن أولا حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية، ولن يتم السماح بعد الآن بعمليات الدخول غير الشرعي للولايات المتحدة من الحدود الجنوبية.

وأضاف أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، وستصبح أمريكا دولة غنية مرة أخرى وستحافظ على تفوق صناعتها، مؤكدا أن "الحلم الأمريكي سيعود ويزدهر مرة أخرى وستدفق الأموال على خزانة الولايات المتحدة".

وفاز ترامب، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الماضي. وأصبح ترامب أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.

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