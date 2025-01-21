أفضل 11 سيارة أوروبية في السوق المصري - أخبار كلمتك

أفضل 11 سيارة أوروبية في السوق المصري - أخبار كلمتك

5 سنوات مدة صلاحية بطاقات ماستر كارد في بنك مصر - أخبار كلمتك

5 سنوات مدة صلاحية بطاقات ماستر كارد في بنك مصر - أخبار كلمتك

كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته (فيديو) - أخبار كلمتك

كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

اليوم، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

اليوم، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك - أخبار كلمتك

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - اليوم.. إمام عاشور أمام المحكمة في اتهامه بسب وقذف سيدة - أخبار كلمتك

ترامب: سألتقي بوتين لكن لا أعلم متى وزيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق - أخبار كلمتك

ترامب: سألتقي بوتين لكن لا أعلم متى وزيلنسكي يريد التوصل إلى اتفاق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أحلام تعلن موعد طرح ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:55 صباحاً - أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي موعد طرح ألبومها الجديد.

وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة إكس: أنتو بكرة مشغولين عندكم شي؟ قلت عادي قبل لا أنام أعلمكم ان الألبوم بكرة.

 

أغنية العناق الأخير

وتتعاون المطربة الإماراتية أحلام مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في أغنية جديدة بعنوان “العناق الأخير” ضمن ألبومها الذي تطرحه قريبا.

وكان قد كشف الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن كلمات الأغنية، والتي تقول: اقفل أبواب اللي فات.. واذكر انّك كنت مُكرَهْ.. لجل تلقى في الشتات.. شي تحيا له في بُكْرَهْ.. عيش جمّع في شظايا.. ماتناثر من بقايا.. من شعورَك.. من خيالَك من مواجِعْك الكثيرة.. ماهو لجل تحب غيره.. هذا فوق اقصى احتمالَك.. لجل تقدر يوم تكتب.. ما يسكّن هم عاشق.. أهلكه مِعشار حزنَك.. لجل تقدر يوم تكذب.. وتمتلي إحساس واثق.. انك انت اخترت سجنَك.. وان ماضيك اختيارَك.. وانك اخترت احتضارَك.. بامتثال وانك اخترت اختصارَك.. في سؤال وش وصّل الحب الكبير.. إلى العناق الأخير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق