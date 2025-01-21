وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون، اليوم - أخبار كلمتك

وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون، اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا - أخبار كلمتك

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يستضيف حرس الحدود بحثا عن مركز متقدم في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا بتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - بعد تنصيب ترامب.. تطور جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لكثافة الشبورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - شبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المتوقعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - شبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المتوقعة - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البربون والمرجان وانخفاض ملحوظ بالبلطي - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البربون والمرجان وانخفاض ملحوظ بالبلطي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:55 صباحاً - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.

وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدًّا... من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".

 

وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه غير واثق من وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس والذي بدأ يوم الأحد.

أدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية.

وأضاف ترامب إن القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو كأنه "موقع هدم ضخم" وتجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة.

 

أمور رائعة قد تحدث

ولفت الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إعادة بناء قطاع غزة بطريقة مختلفة: «غزة بحالة دمار كامل، ويجب إعادة إعمار القطاع» لافتًا إلى أن: “هناك أمور رائعة قد تحدث في غزة”.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لكنه أشار إلى أن موعد اللقاء لم يتحدد بعد.

وأضاف ترامب الذي تولى منصبه الاثنين أيضا أنه سيحاول إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

واعتبر أن بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب عليه أن يبرم صفقة. أعتقد أنه يدمر روسيا بعدم إبرام صفقة".

من جهة أخرى قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لضمان الأمن الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ترامب: لست واثقا من وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق