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الرياضة - 10:26 - «التعليم» تضبط 3 حالات غش وإحالة ملاحظ والتحقيق مع 3 رؤساء لجان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:26 - «التعليم» تضبط 3 حالات غش وإحالة ملاحظ والتحقيق مع 3 رؤساء لجان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - «التعليم» تضبط 3 حالات غش وإحالة ملاحظ والتحقيق مع 3 رؤساء لجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:26 صباحاً - اتخذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عدة إجراءات حازمة لضبط أي تجاوزات خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، ولتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ضبط 3 حالات غش بامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم ضبط 3 حالات غش إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.

امتحانات الشهادة الإعدادية

إلغاء الامتحان للطلاب

وأوضحت المديرية، أنه تم إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، موضحة أن حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان حتى إن كان مغلقًأ يؤدي إلى إلغاء المادة، ويؤدي استخدامه لإلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

إحالة ملاحظ للتحقيق

وتابعت المديرية، أنه تم إحالة أحد الملاحظين للنيابة العامة عقب ثبوت تصويره لورقة امتحانات الشهادة الإعدادية ونشرها، وهذه مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

استبعاد 3 رؤساء لجان بامتحانات الشهادة الإعدادية

وقررت المديرية استبعاد 3 رؤساء لجان بامتحانات الشهادة الإعدادية، وتحويلهم للشؤون القانونية، وذلك نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، وتم استبعاد 20 ملاحظًا من العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان بالرغم من عدم استخدامها، وتحويلهم للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

امتحانات الشهادة الإعدادية

الالتزام التام باللوائح والتعليمات

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على كافة العاملين بامتحانات الشهادة الإعدادية، بالالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية امتحانات الشهادة الإعدادية.

ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وناشدت المديرية، الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية في بيئة آمنة ومنظمة، مؤكدة أنه ستواصل الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام للامتحانات الشهادة الإعدادية، إيمانًا منها بأنّ النزاهة والعدالة هما أساس نجاح العملية التعليمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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