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مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:51 مساءً - طرح الفنان عاصي الحلاني، أغنية جديدة بعنوان «كسر عضم»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية كسر عضم، من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان زيود وتوزيع غسان مرهج، ومكس وماستر ينغ فادي جيجي، فيما قام بإخراج العمل بأسلوب الفيديو كليب المخرج احمد المنجد.

آخر أعمال عاصي الحلاني

الجدير بالذكر أن آخر أعمالعاصي الحلاني، أغنية «العين عليه» باللهجة المصرية، والذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «العين عليه» لـ عاصي الحلاني، من كلمات الشاعر خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وإخراج رودينا حطوم.

وتم تصوير فيديو كليب أغنية «العين عليه» في عدة مواقع بمحافظات مصر، منها محافظة الفيوم، ومتحف المركبات الملكية في القاهرة، حيث جلس عاصي الحلاني على عرش الملك فاروق.

واستخدم عاصي الحلاني، الذكاء الاصطناعي في تسجيل فيديو كليب أغنية «العين عليه»، حيث استخدم فيه تطبيق AI، إذ جلب عن طريق هذا التطبيق، البطلة من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، كما استخدم في الصحراء والأبنية في متحف المركبات الملكية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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