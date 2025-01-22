الرياضة - 02:26 - «ترامب» يعلن ضح استثمارات بـ500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:26 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة، تملك أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي.

وأعلن الرئيس الأمريكي في بث مباشر من واشنطن عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنه ستكون هناك شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسمى "STAR GATE" أصولها 500 مليار دولار.

وأشار "ترامب" إلى ضرورة أن تتغلب الولايات المتحدة على الصين في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن السلطات الأمريكية ستعمل على وقف الهجرة غير الشرعية ووقف التضخم وكل ذلك سيصب بمصلحتنا في النهاية.

وقال إن الولايات المتحدة ستشهد عصراً ذهبيًا خلال ولايتي.

وشهدت واشنطن أمس الثلاثاء تنصيب الرئيس دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، وأعلن عن أكثر من 200 قرار تنفيذي فور وصوله إلى البيت الأبيض.