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مشاهير العرب - بعد وصلة رقص.. نيللي كريم تتصدر التريند | تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وصلة رقص.. نيللي كريم تتصدر التريند | تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وصلة رقص.. نيللي كريم تتصدر التريند | تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:11 مساءً - بعد مرور 20 عاما على عرض فيلم «غبي منه فيه»، عادت النجمة نيللي كريم لتتصدر مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما ظهرت بمظهر يشابه ظهورها في فيلم «غبي منه فيه» خلال مشاركتها للنجم تامر حسني على هامش حفل «جوي أوردز».

نيللي كريم تتصدر تريند «جوجل»

وكانت نيللي كريم، خطفت أنظار قطاع كبير من الجمهور العربي بعدما فجأتهم بظهورها بملابسها في فيلم «غبي منه فيه»، خلال مشاركتها لـ تامر حسني الغناء لإحدى أغنياته التي تحمل اسم «بنت الأيه» على شكل عرض استعراضي على هامش حفل «جوي أوردز 2025، الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين عبر المنصات الرقمية.

نيللي كريم في حفل جوى أوردز

وعن تواجدها بحفل «JOY AWARDS»، قالت نيللي كريم: إن هذا مميز ويقام في مكان من الأماكن في العالم، مؤكدة بأنه يجمع العديد من النجوم في مختلف العالم.

نيللي كريم

حفل Joy Awards 2025

واستقبلت الرياض ألمع النجوم للمشاركة في الحفل، من بين الحاضرين، «باسل الزارو، منى زكي، معتصم النهار، أحمد السقا، قصي خولي، ومحمد الأحمد، محمد الشرنوبي، خالد سليم، ونجلاء بدر، رنا رئيس، عمرو يوسف، ليلى علوي، نبيلة عبيد، ياسمين صبري، يوسف الشريف» وغيرهم من الفنانين.

كما ضم حفل Joy Awards، العديد من النجوم العالمين منهم الممثلة التركية مريم أوزرلي التي اشتهرت بدور السلطانة هيام، في مسلسل حريم السلطان.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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