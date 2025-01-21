مارى منيب، 56 عامًا على رحيل أشهر حموات السينما المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:20 مساءً - مارى منيب، ممثلة كوميدية خفيفة الدم، أشهر من قدمت أدوار الحماة فى السينما، وأطلق عليها وصف حماتى قنبلة ذرية، أدت ببراعة أدوار المرأة المتسلطة سليطة اللسان، هى ملكة الضحك فى الزمن الجميل فمن ينسى لها " طوبة على طوبة خلى العركة منصوبة "، وهى تعرف الخناقات الزوجية أنها الفلفل والشطة للزواج، اختيرت ضمن أحسن عشرة نجوم للكوميديا من الرجال والنساء، وضمن أحسن خمس ممثلاث للكوميديا فى العالم العربى، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1969.

ولدت مارى سليم حبيب نصر الله عام 1905، الشهيرة فنيا بـ مارى منيب وهي لبنانية الجنسية ومسيحية الديانة، حضرت إلى مصر مع والدتها وشقيقتها من الشام بعد وفاة والدها، وعملت خياطة في البداية مع شقيقتها.

البداية مع الرقص بالقلل



وعاشت مارى منيب حياة مليئة بالمتاعب والحرمان على عكس ما كانت تجسده من أدوار كوميدية أضحكت الملايين، فقد توفى والدها وهي لم تتعد العاشرة من عمرها، وبسبب ضيق ذات اليد للأسرة فقد اضطرت ماري للعمل كراقصة في أحد ملاهي روض الفرج، واشتهرت وهي بنت الـ12 عاما بالرقص بـالقلل الفخار على رأسها بديلا للشمعدان، مع شقيقتها أليس.

الفنانة مارى منيب



وعن طريق أحد جيرانها ــ الريجسير جبران نعوم ـــ اتجهت مارى منيب الى التمثيل، وكانت البداية مع فرقة على الكسار عام 1919 ثم فرقة أمين عطا لله وفيها تعرفت على المونولوجست فوزي منيب في إحدى جولات الفرقة بالقطار وتزوجته وحملت اسمه، ولكنه هرب إلى الشام وتزوج بغيرها بعد 6 سنوات زواج، فتزوجت زوج شقيقتها المتوفاة عبد السلام فهمي.

الريحانى يرفض عملها

تقدمت مارى منيب للعمل فى فرقة الريحانى كممثلة ومطربة كورس إلا أن الريحانى رفض عملها فى البداية وقال " احنا مبنشغلش نسانيس "وعندما ذهب بها جبران نعوم إلى على الكسار وافق على عملها لديه راقصة فى مسرحياته مقابل 6 جنيهات شهريا.

مارى منيب وبديع خيرى وحب لم يكتمل

وفى احد الايام تغيب الممثل حسين إبراهيم عن إحدى مسرحيات الريحانى، وكان يقوم بدور سيدة بلدي ترتدي الملاية اللف والبرقع فذهب ملقن الفرقة محمود لطفي إلى ماري منيب في بيتها يعرض عليها العمل مع الريحاني وتحقق لها ما حلمت به، وبدأت أدوارها في مسرحية "قسمتى" ليرسم لها الريحانى وعزيز عيد دور الحماة في أدوارها فيما بعد، لتستمر في فرقته حتى بعد وفاته، قدمت خلال مشوارها الفني في المسرح 54 مسرحية أشهرها الدلوعة، نمرة خمسة، الدنيا لما تضحك وكانت آخر مسرحياتها "إبليس".

أمك مدوباهم اثنين أشهر الافيهات

تعتبر الفنانة الكوميدية مارى منيب من أوائل الفنانين الذين صنعوا الإفيه الضاحك الخارج عن النص، فهى من قالت: طوبة على طوبة خلى العركة منصوبة، أمك مدوباهم اثنين، جاتك نيلة، ياكسوفى، ساعدها على ذلك حركاتها الجسمانية وتعبيرات وجهها وغيرها.

نظرا لخفة دمها وجب الجمهور لها سارع المنتججون والممثلون لجذبها الى السينما وتدرجت في الأدوار حتى حصلت مارى منيب على البطولة المطلقة في فيلم "الحب المورستانى" لتتوالى بعدها سلسلة أفلام مارى منيب الكوميدية التي بلغت 260 فيلما، ومن أدوارها التي ساعدت على انتشارها بشكل قوي ومشاركتها فى عدة أعمال من نجوم الصف الأول، فيلم من إنتاج عام 1945 وهو (لعبة الست) حيث تقمصت دور الحماة القاسية المتسلطة على زوج الابنة والتي تطمح في الثراء السريع ولا تضع اعتبارات لمشاعر الحبيبين من هنا كانت بصمة التميز في أدوار الحماة الصعبة ورغم أن ماري منيب في الواقع وقتها كانت لتوها قد أكملت عامها الـ40 فقط.

دور الحماة الشريرة

واستمرت مارى منيب فى تقديم دور الحماة الشريرة بالرغم من روحها الطيبة وقلبها الحنون منها أفلام: حماتى ملاك مع إسماعيل يس، حماتى قنبلة ذرية، سى عمر، ليلى بنت الفقراء، كدبة ابريل، شباك حبيبى، خد الجميل، أم رتيبة، جمعية قتل الزوجات، لعبة الست، الحموات الفاتنات، أنا حرة، انتهت بفيلم "لصوص لكن ظرفاء" مع عادل إمام وأحمد مظهر.

فى عام 1965 وأثناء الاحتفال بعيد العلم منح الرئيس جمال عبد الناصر الفنانة القديرة مارى منيب وسام الفنون وسلمه بيده.

مارى منيب أثناء تكريم عبد الناصر لها



تأثرت مارى منيب بالطقوس الإسلامية وتلاوة القرآن وأعلنت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى الشيخ محمود العربي والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة آنذاك، وبعد صراع مع المرض رحلت الفنانة القديرة مارى منيب فى مثل هذا اليوم 21 يناير عام 1969 عن عمر 64 عامًا، حيث كانت تعمل حتى النفس الأخير حتى أنها في عام وفاتها كانت تحضر لعمل مسرحى جديد، ومرتبطة كذلك بعروض يومية لمسرحية (الدلوعة) وقبلها بأشهر شاركت في مسرحية (خلف الحبايب ) اصيبت اثناء بروفة العمل الجديد بالإعياء ونقلت إلى المستشفى لتمكث أربعة أشهر ثم تفارق الحياة.



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