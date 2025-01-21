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السعودية تدشين امر سار بشان اليمن - أخبار كلمتك

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السعودية تدشين امر سار بشان اليمن - أخبار كلمتك

السعودية تدشين امر سار بشان اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:12 مساءً - كلمتك/

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، البرنامج الطبي التطوعي في جراحات المخ والأعصاب، عبر كوادر وكفاءات طبية من السعودية.


ويشمل البرنامج الطبي التطوعي الذي انطلقت مشاريعه في شهر أبريل من العام 2024م تخصصات طبية متعددة منها: جراحة القلب والقسطرة للأطفال، والأذن والأنف والحنجرة، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، والعلاج الطبيعي، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، للإسهام في خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.


وجاء البرنامج الطبي نظرًا لجاهزية وإمكانيات المستشفى عقب مشروع تشغيله من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث بلغ إجمالي المراجعات الطبية نحو مليوني مراجعة خلال الفترة منذ يناير 2023م، ويأتي على مساحة 20.000 متر مربع، بسعة 270 سريرًا، ويضم 14 عيادة متخصصة إضافة إلى مركز القلب، فيما جهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.


يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشروعات ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 263 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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