أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يقترب من 3800 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم.. الأربعاء 22-1-2025 - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الـ 29 لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية - أخبار كلمتك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

ترامب يعلن استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

أنغام: كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين - أخبار كلمتك

أنغام: كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - محاكمة الفنانة منى فاروق اليوم بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:40 صباحاً - الأهلي، قال الإعلامي محمد شبانة، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، سيعقد جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده عقب مباراة بيراميدز

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أخطر محمد الشناوي، بعقد جلسة للتفاوض لتجديد عقده عقب مباراة بيراميدز".

رحيل الشناوي سيسبب مشكلة فنية للأهلي

وتابع: "أنا منحاز للشناوي، لكن رحيله سيسبب مشكلة فنية في الأهلي، لأنه قائد بمعنى الكلمة، ووجوده في الملعب مهم وغرفة ملابس الأهلي".

وشدد: "فاركو فريق ليس سهل، ويمتلك لاعبين جيدين، مباراته أمام الأهلي لن تكون سهلة، ولكن دفاعه يعاني من أزمة ودخل مرماه العديد من الأهداف".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شتوتجارت يتخطى سلوفان براتيسلافا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق