موعد تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:40 صباحاً - الأهلي، قال الإعلامي محمد شبانة، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، سيعقد جلسة مع محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده عقب مباراة بيراميدز

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أخطر محمد الشناوي، بعقد جلسة للتفاوض لتجديد عقده عقب مباراة بيراميدز".

رحيل الشناوي سيسبب مشكلة فنية للأهلي

وتابع: "أنا منحاز للشناوي، لكن رحيله سيسبب مشكلة فنية في الأهلي، لأنه قائد بمعنى الكلمة، ووجوده في الملعب مهم وغرفة ملابس الأهلي".

وشدد: "فاركو فريق ليس سهل، ويمتلك لاعبين جيدين، مباراته أمام الأهلي لن تكون سهلة، ولكن دفاعه يعاني من أزمة ودخل مرماه العديد من الأهداف".

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