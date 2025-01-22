الرياضة - 05:51 - أمطار تضرب القاهرة والصغرى 11.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:51 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تقدم السحب الممطرة إلى مناطق من جنوب القاهرة الكبرى ومحافظة الفيوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن سيكون هناك تدفق للسحب الممطرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

ونوهت الأرصاد الجوية أنه تمتد الأمطار إلى محافظات الوجه البحرى مع تقدم ساعات الليل، وتقل حدتها على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنه يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة للظواهر الجوية، تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد أنه أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1، 75 متر، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1، 50 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعةاليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 10

العريش 21 09

رفح 20 10

رأس سدر 23 10

نخل 19 01

كاترين 14 00

الطور 22 09

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 16

الاسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 12

السلوم 17 11

سيوة 21 11

رأس غارب 24 13

الغردقة 25 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 11

بني سويف 23 10

المنيا 24 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 11

قنا 26 12

الأقصر 29 12

أسوان 28 13

الوادى الجديد 28 12

أبوسمبل 27 14