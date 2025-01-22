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الرياضة - 08:51 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:51 صباحاً - سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حالة من التراجع الطفيف داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ليسجل سعره في البنك المركزي نحو 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025
البنوك المصرية شراء بيع
سعر الدولار في البنك المركزي 50.22 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.25 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.25 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.25 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.25 جنيه 50.35 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

الدولار
الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

الدولار و الجنيه المصري

سعر الدولار في قناة السويس

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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