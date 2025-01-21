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جيش الاحتلال يزعم: أطلقنا عملية جنين لإحباط الأنشطة العسكرية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم: أطلقنا عملية جنين لإحباط الأنشطة العسكرية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم: أطلقنا عملية جنين لإحباط الأنشطة العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:15 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية في مخيم جنين  شمال الضفة الغربية، بدأها بقصف من الجو، وتسلل قوات خاصة للمخيم في أكثر من محور.

الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال  الإسرائيلي في بيان  "باشر الاحتلال الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة العسكرية في جنين".

وأشار في بيانه المقتضب عبر منصة "إكس" إلى أن تفاصيل العملية سيتم الكشف عنها لاحقًا.

تعزيزات عسكرية في مخيم جنين

وقصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، مركبة عند منطقة الزهراء، في حين دخلت قوات خاصة إسرائيلية وتعزيزات عسكرية للمخيم بشكل مكثف.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن شخصًا واحدًا قتل جراء قصف إسرائيلي، وتم نقله لمستشفى حكومي في المحافظة.

وأعلنت فصائل فلسطينية مسلحة في بيانات متتالية، أنها تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية تسللت لمدينة جنين، قبل أن تتدخل تعزيزات عسكرية إسرائيلية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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