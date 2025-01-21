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ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار - أخبار كلمتك

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ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار - أخبار كلمتك

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:15 مساءً -  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.

 

أول زيارة خارجية لترامب 

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.

 

 

زيارة السعودية في أول زيارة خارجية لترامب

وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب أن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.

 

الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 

 وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القسم، يوم الاثنين 20 يناير 2025، داخل قاعة في مبنى الكونجرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونجرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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