الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - الكندوز بـ 420 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في الأسواق والمنافذ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

كلامه مش مقنع، كهربا يهاجم كولر بعد إعارته إلى الاتحاد الليبي - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

السعودية توافق على دخول هذا الامر الهام من اليمن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشيلسي يفوز على وولفرهامبتون 1/3 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشيلسي يفوز على وولفرهامبتون 1/3 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على وولفرهامبتون 1/3 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:05 صباحاً - انتهت مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 للبلوز، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف تشيلسي: توسين ومارك كوكوريلا ونوني مادويكي في الدقائق 24 و60 و65، بينما سجل مات دوهيرتي هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 45.

وضم تشكيل تشيلسي بشكل مفاجئ، المدافع تريفوه تشالوباه، الذي قطع النادي إعارته إلى كريستال بالاس، لسد الثغرات الناتجة عن إصابة كل من ويسلي فوفانا وبينوا بادياشيل.

كما عاد نوني مادويكي إلى التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي، فيما قاد نيكولاس جاكسون هجوم الفريق اللندني، ويقف وراءه نجم الفريق كول بالمر.

كما شهد التشكيل مشاركة نادرة للاعب كيرنان دوسبوري هال.

تشكيل تشيلسي ضد وولفرهامبتون

اختار إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي التشكيل التالي:

سانشيز، جيمس، توسين، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، دوسبوري هال، مادويكي، كول بالمر، نيتو، نيكولاس جاكسون.

تشكيل وولفرهامبتون أمام تشيلسي

اختار كلمتكر بيريرا مدرب وولفرهامبتون التشكيل التالي:

خوسيه سا، سيميدو، دوهيرتي، بوينو، أجبادو، آيت نوري، جوميز، أندري، سارابيا، ستراند لارسن، كونيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:26 - السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق