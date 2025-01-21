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الدوري الإيطالي، كومو يكتسح أودينيزي 4-1 - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، كومو يكتسح أودينيزي 4-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، كومو يكتسح أودينيزي 4-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:05 صباحاً - الدوري الإيطالي، حقق فريق كومو فوزًا كبيرًا على أودينيزي بأربعة اهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيوسيبي سينيجاجليا، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

 

مباراة كومو وأودينيزي

هدف كومو الاول سجله اللاعب أساني دياو في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، ثم أحرز زميله جابرييل إسبيتو الهدف الثاني في الدقيقة 44.

ثم أحرز مارتين يارو لاعب أودينيزي هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 49

وعزز جاكا بيول هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 77 ثم أحرز الهدف الرابع نيكو باز في الدقيقة 89 

وتعرض إدواردو لاعب كومو للطرد في الدقيقة 56 كما تعرض عمرو السولية لاعب اودينيزي للطرد في الدقيقة 62.

 

تشكيل كومو أمام أودينيزي

جيان بوتيه. جولدانيجا، دوسينا، كيمبف؛ فان دير بريمبت، دا كونها، كاكيريت، فاديرا؛ ستريفيزا، دياو؛ كوترون.

فريق كومو الإيطالي، كلمتك

تشكيل أودينيزي

سافا. كريستنسن، بيجول، سوليت؛ موديستو، لوفريك، كارلستروم، بايرو، كامارا؛ توفين، لوكا.

 

أصبح كومو أحد أكثر الفرق شهرة في الدوري الإيطالي. وباعتباره فريقًا جديدًا في الدوري الإيطالي الممتاز، يتمتع بدعم مالي كبير ويتعاقد مع لاعبين نجوم.

يحتل كومو المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة نقطة واودينيزي المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

 

نتائج كومو تسعد جماهير

كانت النتائج الأخيرة مشجعة أكثر لجماهير كومو. في الجولة السابقة، تقدم فريق فابريجاس على ميلان لكنه خسر في النهاية 1-2. وقبل ذلك، تعادل كومو 1-1 مع لاتسيو وحقق فوزًا 2-0 على ليتشي. وعلى مدار مبارياته الخمس الأخيرة، جمع كومو 7 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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