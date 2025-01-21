أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 صباحاً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات “بيع”، 4280 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا “بيع”، 3745 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3231 جنيهًا “بيع”، 3210 جنيهًا “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا “بيع”، 29960 جنيهًا “شراء".

عكست أسعار الذهب اتجاهها إلى الارتفاع أمس، الإثنين، مع هبوط الدولار وسط ترقب السوق لبدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت لاحق.

 

أسعار الذهب في البورصة 

ومن المتوقع أن تتسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية في أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وسجل الذهب الشهر الماضي أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.29 دولارا للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 936.35 دولار.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 942.25 دولار

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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