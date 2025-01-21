مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وليل والدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:30 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها دوري روشن السعودي ومباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا وأبرزها برشلونة مع بنفيكا، وليفربول يستضيف ليل، ويلعب أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن وأيضًا الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة – البنك الأهلي الساعة 16:00 مساءا على قناة OnTime Sports 1

غزل المحلة – حرس الحدود الساعة 16:00 مساء على قناة OnTime Sports 2

الإسماعيلي – سموحة الساعة 19:00 مساء على قناة OnTime Sports 1

إنبي – طلائع الجيش الساعة 19:00 مساء على قناة OnTime Sports 2

مواعيد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موناكو – أستون فيلا الساعة 19:45 مساء على قناة beIN Sports 1

أتالانتا – شتورم جراتس الساعة 19:45 مساء على قناة beIN Sports 2

بنفيكا – برشلونة الساعة 22:00 مساء على قناة beIN Sports 1

ليفربول – ليل الساعة 22:00 مساء على قناة beIN Sports 2

أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن الساعة 22:00 مساء على قناة beIN Sports 3

كلوب بروج – يوفنتوس الساعة 22:00 مساء على قناة beIN Sports 4

براتيسلافا – شتوتجارت الساعة 22:00 مساء على قناة beIN Sports 5

بولونيا – بوروسيا دورتموند الساعة 22:00 مساء علي قناة beIN Sports 6

النجم الأحمر – آيندهوفن الساعة 22:00 مساء علي قناة beIN Sports 7

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

جلطة سراي – دينامو كييف الساعة 17:30 مساء على قناة beIN Sports 4

مباريات دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الخليج – النصر الساعة 16:50 مساءا علي قناة SSC Extra 1 HD وSSC Extra 1 SD

الرياض – التعاون الساعة 17:10 مساءا علي قناة SSC Extra 2 HD وSSC Extra 2 SD

الهلال – الوحدة الساعة 19:00 مساءا علي قناة SSC 1 HD وSSC 5 HD حاتم بطيشة SSC 1 SD

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة



شباب الأهلي -الجزيرة – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 3

خورفكان - عجمان – الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

العين - النصر – الساعة 6 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات الدووري الممتاز سيدات

الجونة - اتحاد بسيون الساعة 14:30 مساءا

بيراميدز - مودرن سبورت الساعة 14:30 مساءا

البنك الاهلي - وادي دجلة الساعة 14:30 مساءا

الطيران - المقاولون العرب الساعة 14:30 مساءا

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