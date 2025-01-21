جاب آخره، والد زيزو يهدد إدارة الزمالك ويحدد موعدا نهائيا لتجديد عقد نجله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:50 صباحاً - حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله.

وعلمت كلمتك أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن الخميس المقبل هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي.

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أن بعد انتهاء يوم الخميس المقبل سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة للاعب.

زيزو غاضب من إدارة الزمالك

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

فيما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق بعد الفوز علي أنيمبا النيجيري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.