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الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطماطم بكام؟.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:01 صباحاً - أسعار الخضروات اليوم.. شهدت أسعار عدد من الخضروات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في مستويات أسعارها بالأسواق.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وفيما يلي متوسط أسعار الخضروات طبقًا لـ بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 8.08 جنيه/ كيلو و15 جنيهًا.

ووصل متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق إلى 11.74 جنيه/ كيلو.

فيما بلغ متوسط أسعار الليمون البلدي اليوم في الأسواق 53.48 جنيه/ كيلو.

أسعار الخيار الصوب

وسجل متوسط أسعار خيار الصوب اليوم في الأسواق 19.98 جنيهًا/ كيلو.

أسعار الملوخية

أما متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق، وصل إلى 18 جنيه/ كيلو.

أسعار اللفت

وبالنسبة لمتوسط أسعار اللفت اليوم، فبلغ في الأسواق 7.26 جنيه/ كيلو.

أسعار الكوسة

وبلغ متوسط أسعار الكوسة اليوم، في الأسواق 16.68 جنيه/ كيلو.

أسعار البصل

أما متوسط أسعار البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة فيتراوح بين 17.28 جنيه/ كيلو و25 جنيهًا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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