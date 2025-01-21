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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:00 صباحاً - مسلسل موضوع عائلي 3، يستقطب مسلسل موضوع عائلي 3 اهتمامًا كبيرًا من الجمهور المتابع له، ويترقب الجمهور بشغف عرض الحلقة الأخيرة لمعرفة مصير شخصياتهم المفضلة الذين تابعوهم على مدار الحلقات الماضية.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، وستكون الحلقة العاشرة هي أيضًا الحلقة الأخيرة من المسلسل.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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