أسباب الطرب في نوادر العرب، إصدار جديد لقصور الثقافة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:40 صباحاً - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "أسباب الطرب في نوادر العرب" للويس شيخو، ضمن إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقرر انطلاقها في الفترة من 23 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

كتاب أسباب الطرب في نوادر العرب

الكتاب من أهم أعمال الأديب والمؤرخ الأب لويس شيخو الذي يعد أحد أبرز المهتمين بالتراث العربي الذي يحتوي على مجموعة من الحكايات الأدبية الطريفة التي تمتزج فيها الحكمة بالفكر العميق، وتبرز فيها الصنعة الأدبية بسلاسة ودون تصنع.

وجمع "شيخو" العديد من الطرائف الأدبية من الكتب النادرة التي طالما كانت محط اهتمامه، واستنسخ هذه الطرائف خلال زياراته للمكتبات الكبرى في رحلاته بين دول أوروبا والشرق، ليضمها إلى مكتبته الخاصة، وجمعها في كتابه الذي بين أيدينا، ليقدم لنا نافذة على هذا التراث الأدبي الغني.

إصدارات قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام من المعرض بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور.

وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

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