نجيب الريحاني، شيوعي وجاسوس شائعات طاردت "الضاحك الباكي" في حياته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:20 صباحاً - نجيب الريحاني ، ممثل عملاق من الزمن الجميل، بدأ حياته موظفا بالبنك الزراعي، عشق المسرح فقدمه بكل ألوانه، متعدد المواهب، ينميز بالصدق فى الاداء، والتواضع والعفوية فى علاقاته، نافس على الكسار على مدى ثلاثين عاما، أصبح رمزا من رموز المسرح المصرى رحل عام 1948.

ولد فى مثل هذا اليوم عام 1889 ولد نجيب الياس ريحانة الشهير بـ نجيب الريحانى بحى باب الشعرية، لأب عراقى كلدانى من مدينة الموصل بالعراق، جاء إلى القاهرة وتربى بحي باب الشعرية بالقاهرة والده كان يعمل بِتجارة الخيل، فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج امرأة مصرية قبطية أنجب منها ثلاثة أبناء منهم نجيب الذي تلقى تعليمه في مدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة، وفيها تجلت موهبته التمثيلية المبكرة، فانضم إلى فريق التمثيل المدرسي، واشتهر بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي، فكان معجبا بالمتنبى وأبى العلاء المعرى.

الفنان نجيب الريحانى

بدأ نجيب الريحانى حياته العملية موظفا في البنك الزراعى حيث تعرف على صديق عمره الفنان عزيز عيد، وعشقا التمثيل وحياة المسارح،ثم عمل بشركة السكر بنجح حمادى،ثم تركها وجاء القاهرة حيث تمكن هو وعزيز عيد من الحصول على وظيفتي كومبارس بدار الأوبرا، وبدور صامت فى مسرحية " الملك يلهو " اول رواية اشترك فى تمثيلها.



مترجما الى الفرنسية

كانت أولى محطات نجيب الريحانى الانضمام الى فرقة جورج أبيض، وقدم معه مسرحية “صلاح الدين الأيُّوبي” جسد فيها جورج أبيض دور الملك ريتشارد قلب الأسد بينما اختير للريحاني دور صغير هو ملك النمسا وكان كل ما عليه أن يفعله هو أن يقف من جورج أبيض موقف المبارز ويتكلم بضع كلمات فقط، ثم عمل مترجما الى اللغة الفرنسية التى درسها بالفرير بفرقة أحمد الشامى وتجول من خلالها الى جميع المحافظات وكان يتقاضى أجره لبنا وبيضا لكنه كان راضيا.

صداقة بديع خيرى

فى النصف الثانى من القرن العشرين اسس نجيب الريحانى مع صديق عمره بديع خيرى فرقة مسرحية قدم معها مسرحيات كشكش بيه اشهر عروضه منها ما يزيد عن 50 مسرحية من أشهرها: الجنيه المصرى، الدنيا لما تضحك، الستات مايعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش، قسمتى، الدلوعة، تعاليلى يابطة، كشكش بك في باريس، إلا خمسة، لو كنت حليوة، وصية كشش بك، ريا وسكينة وغيرها ،

غزل البنات آخر أفلام نجيب الريحانى

اتجه نجيب الريحانى إلى السينما وقدم بعض الافلام منها:: سلامة فى خير، سى عمر، أبو حلموس، لعبة الست، أحمر شفايف، وآخر أفلامه "غزل البنات" مع ليلى مراد وأنور وجدى ورحل اثناء تصويره.



مات حزينا على البكوية

حرم الفنان نجيب الريحاني من لقب البكوية في حياته رغم استحقاقه له، وظل حزينا بسبب ذلك، فقد ارتبط منح الألقاب قبل الثورة بالمجاملات بعيدا عن القيمة الفنية للشخص، وكان الملك فاروق لا يمنح لقب البكوية أو الباشوية لأحد إلا إذا أحبه وضمن ولاءه، ومن هنا نجده أعطى اللقب مثلا لفنان المسرح يوسف وهبي ولم يعطه للفنان نجيب الريحاني وكذلك أعطى البكوية لسليمان نجيب ولم يمنحها للموسيقار محمد عبد الوهاب.

وثار الجدل في الوسط الصحفى والأدبى بعد رحيل نجيب الريحانى هل يستحق الريحانى اللقب وهل كان فنانا عظيما أم مجرد ممثلا، وكما نشرت مجلة أهل الفن عام 1949 انقسم الكتاب في تقييم الريحانى فمنهم من وجد فيه جديرا وعظيما ومنهم من هاجمه هجوما كبيرا، حتى ان الأديب يحيى حقى وصل في نقد نجيب الريحانى إلى مدى بعيد، حيث قال كان كشكش بيه كالمهرج الذى يصفع على قفاه في مهازل أولاد بعجر، هذا هو كشكش بيه عمدة في قفطان له لحية طويلة كل سحره في صوت أجش وشبق عينيه وتلعيب حواجبه وهو دايخ وسط شلة الراقصات، كان مسرح الريحانى رديئا ومقتبسا بالرغم من أن الريحانى كان ممثلا عبقريا.

نجيب الريحانى يتزوج بديعة مصابنى



تزوج نجيب الريحاني مرتين فى حياته، الاولى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابنى التي حضرت إلى القاهرة وكان الكازينو الخاص بها اكبر مدرسة لتخريج فنانين، لكن تم الانفصال حيث كانت بديعة تعتبر الزواج بـالريحانى عائقا ضد طموحاتها، تزوج بعد ذلك الراقصة الألمانية لوسدى برناى، وأنجب منها ابنته " جينا" .

وطنيا فى ثورة 1919

عاصر «الريحاني» ثورة 1919 وشارك فيها بتوزيع المنشورات وتهريبها من مقهى ريش، واتهمه البعض بأنه شيوعى، في حين أشاع عنه آخرون أنه جاسوس لصالح الإنجليز، وأثناء الثورة أغلق المسرح، وخرج إلى الشارع يهتف لسعد زغلول، وحينما مرض كلف مكرم عبيد وزير المالية الأسبق شخصا بإحضار دوائه من أمريكا لكن حضر الدواء بعد الرحيل عام 1948.



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