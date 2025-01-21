صعوبة الهندسة بالشرقية.. «أمهات مصر» يرصد ‏امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:46 مساءً - واصلت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، متابعة ورصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث بجميع المحافظات.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر، حيث أكد أولياء أمور الطلاب سهولة الامتحان وجميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وقالت بعض الطالبات: «خلصت الامتحان قبل نصف الوقت وربنا يكملها على خير».

وأضافت، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة ما عدا البراجراف الذي جاء غير متوقع، فضلا عن سهولة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة كفر الشيخ.

وتابعت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية جاء سهلا للغاية خاصة الأسئلة المقالي والخريطة، ونفس الأمر جاء في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الغربية في مستوى الطالب المتوسط، وكذلك سهولة امتحان الدراسات في محافظة المنوفية.

فيما اشتكي طلاب وأولياء أمور بالشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الهندسة، حيث وصفوا الامتحان بأنه في مستوى المدرسين، بينما شهد امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية سهولة في معظمه.

وشددت عبير أحمد على ضرورة تركيز الطلاب في الامتحانات القادمة وعدم تشتيت أنفسهم، وضرورة قيام أولياء الأمور علي تشجيع أبنائهم وتهيئة المناخ المناسب داخل الأسرة لهم.