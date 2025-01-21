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التعليم تحدد موعد بدء المدارس في استلام استمارة الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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التعليم تحدد موعد بدء المدارس في استلام استمارة الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

التعليم تحدد موعد بدء المدارس في استلام استمارة الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:46 مساءً - استمارة الثانوية العامة.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني، وموعد بدء استلام المدارس الثانوية لاستمارة الثانوية العامة.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا، يوم الخميس الموافق 20 فبراير، حيث أنه تم فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة من يوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري.

استمارة الثانوية العامة

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة الإلكترونية، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك عن طريق الــضــغــط على الــرابــط التالي: رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة.

طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة

أولًا: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: يضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: يختار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

رابعًا: يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

خامسًا: يضغط الطالب على كلمة تسجيل الدخول.

سادسًا: يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

سابعًا: تظهر الاستمارة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

ثامنًا: يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

تاسعًا: يتأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

الخطوة الأخيرة: الضغط على حفظ، وطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

استمارة الثانوية العامة

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

موعد تسليم استمارة الثانوية العامة في المدارس

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم البدء في تسليم استمارة الثانوية العامة في المدارس، من يوم الأحد الموافق 9 فبراير، وتستمر المدارس في استلام استمارة الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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