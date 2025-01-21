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الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع «الأصفر» وتراجع «الأخضر» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع «الأصفر» وتراجع «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفاع «الأصفر» وتراجع «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:06 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، تزامناً مع انخفاض سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب والدولار

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 ، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30040 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 2718.25 دولار للبيع، 2717.98 دولار للشراء.

الذهب والدولار
سعر الذهب والدولار

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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