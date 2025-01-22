الرياضة - 03:01 - بقوة 5 درجات.. زلزال بالقرب من سواحل تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:01 صباحاً - أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل تركيا الغربية، الثلاثاء.

وحسب معطيات المركز، فإن مركز الزلزال كان على بعد 135 كيلومترا شمال غربي مدينة مانيسا التركية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 386 ألف شخص.

وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي معلومات حول وقوع إصابات أو دمار في المنطقة.

بدورها، أفادت هيئة الطوارئ التركية برصد هزات أرضية مساء الثلاثاء بالقرب من ولاية جنق قلعة بغرب البلاد.

وكانت بؤرتها بعمق 8.65 كيلومترات في بحر إيجه على بعد 7 كيلومترات عن الساحل التركي.

وشعر سكان الولايات المجاورة بالزلزال أيضا.

وأكدت الهيئة أنها "لم ترصد أي عواقب سلبية حتى الآن" وتواصل متابعة الأوضاع في المنطقة.