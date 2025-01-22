يفتح باب زواج القاصرات، تعديل مثير للجدل حول قانون الأحوال الشخصية في العراق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 صباحاً - قانون الأحوال الشخصية ، أقرّ البرلمان العراقي تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية، عقب نقاشات حادة، وانتقادات من حقوقيين تتعلق بإمكانية السماح بزواج القاصرات أمس.

وجاء التعديل ليمنح العراقيين حرية الاختيار بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ العام 1959.

ورغم الإبقاء على تحديد سن الزواج القانونية عند 18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي، أبدت منظمات حقوقية مخاوف من أن يؤدي التعديل إلى تقنين زواج القاصرات، وتراجع حقوق النساء، بحسب ما جاء في "فرانس برس".

وترافق التصويت مع مشاكل إجرائية، ومشادات داخل البرلمان، حيث تعهّد بعض النواب بالطعن لإلغاء الجلسة.

ومن جهتها، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن التعديلات قد تفتح الباب أمام زواج الأطفال، وتضعف حماية النساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.

وإلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية، أقر البرلمان تعديلًا لقانون العفو العام، والذي استثنى مرتكبي جرائم الإرهاب، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، مع إمكانية إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعون تعرضهم للتعذيب أو الإدانة بناءً على معلومات من مخبرين سرّيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.