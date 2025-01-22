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الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف النار ويطلق القذائف على شاطئ مدينة غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:56 صباحاً - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الرصاص والقذائف على شاطئ مدينة غزة، ومحور صلاح الدين جنوب القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف قبالة شاطئ مدينة غزة كما أطلقت آليات الاحتلال النار في محيط منطقة الفردوس على محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، جنوب محافظة رفح.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأصيب آخرون.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطنة أعاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلها إلى المستشفى عند حاجز بيت عينون شمال شرق الخليل، مساء أمس الثلاثاء، بعد كانت تعاني من أعراض جلطة قلبية.

وأفاد الوزارة في بيان اليوم بأن المواطنة إيمان محمد جرادات (45 عاما) من بلدة سعير استشهدت نتيجة إعاقة الاحتلال نقلها إلى المستشفى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد لليوم الثالث على التوالي، من إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات، ومخارجها في الضفة الغربية، إذ تصطف مئات المركبات في طوابير طويلة، بانتظار السماح لها بالمرور.

وفي إحصائية محدثة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن عدد الحواجز العسكرية والبوابات الإسرائيلية في الضفة الغربية ارتفع إلى 898، كما أن هناك أكثر من 173 بوابة حديدية وضعت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، منها 17 منذ بداية العام الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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