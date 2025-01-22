مؤسسة فاروق حسنى تعلن القوائم النهائية لجوائز الفنون للدورة السادسة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً - أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، القوائم النهائية المؤهلة للمعرض الجماعي، والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السادسة لعام 2025، وذلك بعد عرضها على لجان التحكيم المختصة لكل جائزة، في أفرع ( التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ).

عدد المتقدمين لهذه الدورة

وتقدم لهذه الدورة 2141 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا مقدمة من 1133 فنانا ومعماريا وباحثا من جميع محافظات الجمهورية وتصل قيمة الجوائز الي مليون جنيه مصري بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز الفنون للدورة السادسة، بالتزامن مع افتتاح المعرض الجماعي الذي يضم أعمال الفنانين والمعماريين والباحثين المتأهلين للمرحلة النهائية وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

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