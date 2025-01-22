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الرياضة - 12:50 - الرئيس السيسي عن شهداء مصر: كل روح راحت لربنا حافظت على البلد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - الرئيس السيسي عن شهداء مصر: كل روح راحت لربنا حافظت على البلد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:50 - الرئيس السيسي عن شهداء مصر: كل روح راحت لربنا حافظت على البلد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:50 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تضحيات وبطولات الشهداء والمصابين هي من حافظت على الدولة المصرية.

وتابع الرئيس السيسي، خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73: «كل نقطة دم حافظت.. كل روح راحت لربنا حافظت على البلد.. كل إنسان قدم نفسه لربنا هو اللي حافظ على البلد.. دي الحقيقة.. والكلام ده بنكرره».

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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