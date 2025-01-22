تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:40 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يحل مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، ضيفا أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب "حديقة الأمراء".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، سافيو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قائمة فريقه لمباراة باريس سان جيرمان.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، دون الكشف عن السبب.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفان أورتيجا، كارسون.

الدفاع: ريكو لويس، ماتيوس نونيس، ماكس ألين، مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز، جوسكو جفارديول.

الوسط: جاكوب رايت، نيكو أوريلي، جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، جيمس مكاتي، برناردو سيلفا، فيل فودين.

الهجوم: جاك جريليش، سافيو، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

ستذاع مباراة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويمتلك مانشستر سيتي 8 نقاط في المركز الرابع والعشرين، في حين أن باريس سان جيرمان لديه 7 نقاط في المركز السادس والعشرين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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