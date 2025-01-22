الرياضة - 12:50 - سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:50 مساءً - سعر الذهب اليوم .. ارتفع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية، حيث سجل سعر أوقية الذهب نحو 2760.87 دولار.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4342 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3800 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3257 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30400 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء، سجل 2760 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، وصل نحو 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3800 جنيهًا للبيع، 3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، وصل نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، وصل نحو 30400 جنيهًا للبيع، 30200 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب، بلغ نحو 2760.87 دولار للبيع، 2760.6 دولار للشراء.