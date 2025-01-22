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الرياضة - 12:50 - رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:50 - رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:50 مساءً - استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وذلك في ثاني أيام مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025 بسويسرا، بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وتناول اللقاء بحث جهود البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر خلال الآونة الأخيرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الاقتصادي، انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين.

كما أكد الجانبان مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر الشقيقة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذى بدأ سريانه اعتباراً من 19 يناير الجاري، وتنفيذ مراحله المختلفة، وذلك سعياً لأن تسفر التهدئة عن بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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