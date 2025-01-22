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سيفرض عقوبات ضد دولة خليجية، مستشار ترامب المقرب يكشف خطته للتعامل مع الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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سيفرض عقوبات ضد دولة خليجية، مستشار ترامب المقرب يكشف خطته للتعامل مع الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

سيفرض عقوبات ضد دولة خليجية، مستشار ترامب المقرب يكشف خطته للتعامل مع الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً - أكد مايك إيفانس، وهو مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "الأخير سيفرض عقوبات ضد كل دولة تؤيد حركة حماس، بما في ذلك قطر".

إنهاء عمل إسرائيل في غزة

وقال إيفانس، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن "الرئيس الأمريكي الجديد سيمنح إسرائيل الإذن بإنهاء عملها في غزة بقبضة ثقيلة ومن دون قيود، إذا انتهك اتفاق تبادل الأسرى في المرحلة الثانية".

وزعم أن "إدارة ترامب ستقيم صندوقًا "لا سيطرة للفلسطينيين عليه"، وسيديره تحالف يشمل مصر والسعودية وسيشمل هذا تطبيعًا مع إسرائيل".

التطبيع الإسرائيلي- السعودي

وادعى أن "التطبيع الإسرائيلي- السعودي سيكون خلال هذا العام"، مشيرًا أيضًا إلى أنّه "سيكون هناك ضم في الضفة الغربية".

ولفت إيفانس إلى أن "ترامب لن يرسل جنودًا من أجل القتال في الشرق الأوسط"، مشددا في الوقت ذاته على أنّه "سيعطي إسرائيل كل ما تحتاج إليه".

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لم يكن ليحدث لو كان موجودا في الحكم.

وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، إنه ليس واثقًا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة لأن موقعها على البحر يمنحها مميزات.

وأضاف: "غزة مدمرة بالكامل ويجب إعادة بنائها وربما نساعد في ذلك لأننا رأينا صورا للدمار الهائل هناك"، مؤكدا أنه تم قتل معظم قيادات "حماس" في غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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