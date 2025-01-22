تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بالفيديو الاستعراضي مع نيللي كريم - أخبار كلمتك

تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بالفيديو الاستعراضي مع نيللي كريم - أخبار كلمتك

رد فعل تامر حسني بعد تحويل أغنية ناسيني ليه إلى مهرجان (فيديو) - أخبار كلمتك

رد فعل تامر حسني بعد تحويل أغنية ناسيني ليه إلى مهرجان (فيديو) - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ عام - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ عام - أخبار كلمتك

صفعة جديدة للاحتلال، المقاومة الفلسطينية تكشف أجهزة تجسس إسرائيلية بشواحن الهواتف - أخبار كلمتك

صفعة جديدة للاحتلال، المقاومة الفلسطينية تكشف أجهزة تجسس إسرائيلية بشواحن الهواتف - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تفاصيل صفقة تعاقد مودرن سبورت مع نجم الترجي التونسي وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل صفقة تعاقد مودرن سبورت مع نجم الترجي التونسي وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

تفاصيل صفقة تعاقد مودرن سبورت مع نجم الترجي التونسي وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً - أنهى مسئولو نادي مودرن سبورت صفقة التعاقد مع التونسي معتز زدام، لاعب الترجي التونسي؛ تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

مودرن سبورت يضم معتز زدام

وأتم نادي مودرن سبورت الاتفاق مع نظيره الترجي على ضم زدام لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم الجاري مقابل 200 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية 

يذكر أنه سبق لمعتز اللعب بصفوف المصري البورسعيدي إعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء نهاية الموسم الماضي، لكن النادي البورسعيدي قرر عدم تفعيل البند بناء على قرار علي ماهر المدير الفني.

خاض زدام مع المصري 22 مباراة سجل 5 أهداف وفي الموسم الحالي لعب زدام مع الترجي مباراتين فقط.

معتز زدام، كلمتك 
معتز زدام، كلمتك 

مودرن سبورت يضم علي فوزي


أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات هم أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وعلي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف ومحمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف 

ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد "١٩٩٩" أحد الركائز الأساسية لفريق إنبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:26 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق