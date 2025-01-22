الرياضة - 01:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:50 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:50 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 12:50 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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